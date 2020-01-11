«Факел» подписал игрока молодежной команды «Динамо» Речь идет о 19-летнем полузащитнике Кирилле Глущенкове.

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Официальный сайт «Факела» объявил о переходе опорного полузащитника Кирилла Глущенкова из московского «Динамо».

Отмечается, что 19-летний игрок присоединится к команде 12 января в Сочи. Ранее он выступал в молодёжной команде «Динамо», в которой провел сезоны 2017/18 и 2019/20.

В этом сезоне на счету игрока 17 матчей в молодежном первенстве, однако результативными действиями он не отметился.

«Факел» занимает последнее место в ФНЛ, набрав 16 очков после 25 сыгранных туров.