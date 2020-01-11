Алдонин готов стать помощником Игнашевича в «Торпедо» Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России завершил профессиональную карьеру в 2018 году.

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Евгений Алдонин подтвердил, что может стать помощником Сергея Игнашевича в тренерском штабе московского «Торпедо».

«Пока не могу ничего комментировать. Думаю, на следующей неделе будет официально», – заявил 39-летний Алдонин корреспонденту Sport24.ru

Евгений в прошлом играл вместе с Игнашевичем за московский ЦСКА. С 2004 по 2012 годы Алдонин сыграл за армейцев 213 матчей в чемпионатах России, забив шесть мячей. Также в его активе выступления в составе «Ротора», «Мородови» и нижегородской «Волги». Профессиональную карьеру бывший полузащитник сборной России завершил в 2018 году, отыграв один сезон в ПФЛ за подмосковный клуб «Зоркий».

Игнашевич работает главным тренером «Торпедо» с июня прошлого года. В первой части нынешнего сезона автозаводцы под его руководством набрали 51 очко в 25 турах первенства ФНЛ. В турнирной таблице «Торпедо» занимает второе место, отставая на одно очко от волгоградского «Ротора».