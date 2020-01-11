Официально: Демме перешел из «РБ Лейпциг» в «Наполи»

Сегодня клуб серии А «Наполи» официально оформил переход 28-летнего немецкого полузащитника Диего Демме из «РБ Лейпциг». Немецкая сторона заработает на сделке с неаполитанцами 12 млн евро. О трансфере сообщил официальный твиттер «Наполи».
Демме родился и всю жизнь прожил в Германии, однако его отец – итальянец и вдобавок страстный поклонник неаполитанского клуба. Своего сына Демме-старший назвал в честь легендарного капитана «Наполи» Диего Марадоны.
Диего играл за «РБ Лейпциг» с января 2014 года, проделав с командой путь из третьей немецкой лиги в бундеслигу. Всего в составе «красных быков» опорный полузащитник сыграл 214 матчей, забив два мяча. В нынешнем сезоне Демме провел в бундеслиге 17 игр.
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