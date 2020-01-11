«Лион» в гостях одержал волевую победу над «Бордо» Лионцы вышли на пятое место в лиге 1.

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Матч 20-го тура чемпионата Франции «Бордо» – «Лион» завершился со счетом 1:2.

Хозяева открыли счет на 15-й минуте стараниями Джимми Бриана, но победа досталась гостям, которые забили дважды в начале второго тайма. Максвелл Корне отличился на 50-й минуте, а Мусса Дембеле – на 53-й.

В турнирной таблице «Лион» занимает пятое место, набрав 29 очков в 20 матчах. «Бордо» с четырьмя поражениями кряду идет на 13-й позиции с 26 очками.

26 января «Лион» примет «Тулузу», а «Бордо» сыграет в гостях с «Нантом».