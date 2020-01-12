«Малага» уволила Виктора Санчеса из-за интимного видео Запись, на которой тренер демонстрировал первичные половые признаки, попала в Интернет.

Футбольный клуб «Малага», выступающий в испанской сегунде, принял решение уволить 43-летнего тренера Виктора Санчеса. Причина – опубликованный в Интернете скандальный ролик, на котором можно увидеть половой член 43-летнего специалиста.

Интимное видео было украдено из личного мессенджера Виктора Санчеса и опубликовано в сети. Когда об этом скандале заговорила вся Испания, «Малага» временно отстранила специалиста от работы, но в итоге было принято решение разорвать контракт.

«Клуб приложил все усилия, чтобы решить проблему по-дружески путем переговоров с Виктором Санчесом дель Амо. Однако несмотря на все усилия, предпринятые «Малагой», достичь желаемого не удалось. Было принято решено уволить тренера по дисциплинарным причинам, чтобы минимизировать тот ущерб, который был нанесен команде и клубу в результате недавних событий», – говорится в заявлении ФК «Малага», опубликованном на официальном сайте клуба.

Бывший тренер «Депортиво», «Олимпиакоса» и «Бетис» Виктор Санчес проработал с «Малагой» с 15 апреля прошлого года по 11 января нынешнего. В данный момент команда занимает в сегунде 16-е место, набрав 23 очка в 22 турах.