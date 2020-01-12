Бегович близок к переходу в «Милан» 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

Боснийский голкипер Асмир Бегович продолжит карьеру в «Милане».

Как сообщает в Twitter журналист Маттео Моретто, сегодня футболист пройдет медосмотр перед переходом в итальянский клуб.

Права на Беговича принадлежат английскому «Борнмуту». С сентября по декабрь 2019 года голкипер выступал на правах аренды за азербайджанский »Карабах». Игрок провел за клуб 17 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

В послужном списке игрока 62 матча в составе сборной Боснии и Герцеговины.