Бегович близок к переходу в «Милан» - Советский спорт
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12 января 2020 12:54ФутболНечаев Юрий

Бегович близок к переходу в «Милан»

1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

Боснийский голкипер Асмир Бегович продолжит карьеру в «Милане».

Как сообщает в Twitter журналист Маттео Моретто, сегодня футболист пройдет медосмотр перед переходом в итальянский клуб.

Права на Беговича принадлежат английскому «Борнмуту». С сентября по декабрь 2019 года голкипер выступал на правах аренды за азербайджанский »Карабах». Игрок провел за клуб 17 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

В послужном списке игрока 62 матча в составе сборной Боснии и Герцеговины.

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