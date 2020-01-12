Алдонин подтвердил, что будет помогать Игнашевичу в «Торпедо» Бывший хавбек ЦСКА завершил профессиональную карьеру в позапрошлом году.

Евгений Алдонин подтвердил информацию о том, что он станет помощником Сергея Игнашевича в московском «Торпедо».

«Это правда, что я присоединяюсь к штабу Сергея Николаевича в «Торпедо». Работать начинаю с понедельника», – заявил Алдонин в интервью Чемпионат.com

Евгений в прошлом играл вместе с Игнашевичем за московский ЦСКА. С 2004 по 2012 годы Алдонин сыграл за армейцев 213 матчей в чемпионатах России, забив шесть мячей. Также в его активе выступления в составе «Ротора», «Мородови» и нижегородской «Волги». Профессиональную карьеру бывший полузащитник сборной России завершил в 2018 году, отыграв один сезон в ПФЛ за подмосковный клуб «Зоркий».

Игнашевич работает главным тренером «Торпедо» с июня прошлого года. В первой части нынешнего сезона автозаводцы под его руководством набрали 51 очко в 25 турах первенства ФНЛ. В турнирной таблице «Торпедо» занимает второе место, отставая на одно очко от волгоградского «Ротора».