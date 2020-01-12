АЕК впервые проиграл под руководством Карреры, уступив чемпиону Греции ПАОКу

В игре 18-го тура чемпионата Греции ПАОК на своем поле обыграл АЕК со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил с пенальти португалец Виейринья.

АЕК доигрывал встречу вдевятером. На первой добавленной минуте второго тайма прямую красную карточку получил защитник Никлас Хулт, а на пятой второе предупреждение получил форвард Марко Ливая.

Это поражение стало для афинского клуба первым под руководством итальянца Массимо Карреры. Бывший тренер «Спартака» возглавил АЕК 8 декабря. Ранее афиняне под его руководством сыграли четыре матча в греческой суперлиге, одержав три победы и один раз сыграв вничью.

После 18 туров АЕК занимает второе место в чемпионате Греции, набрав 31 очко. ПАОК располагается на второй позиции, набрав 43. Лидирует в турнире «Олимпиакос» с 44 очками.

19 января АЕК дома сыграет с «Ларисой». ПАОК в тот же день примет «Астерас».