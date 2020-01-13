Александр Маньяков: Ждем ответа от «Генка» по поводу Фомина Контракт российского полузащитника с «Уфой» рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Футбольный агент Александр Маньяков, клиентом которого является полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, прокомментировал информацию о возможном переходе 22-летнего игрока в бельгийский «Генк».

– «Генк» ищет опорного полузащитника, мы предложили им Даниила Фомина. Ждем ответа, – цитирует Маньякова Sport24.ru.

Отметим, что ранее игроком интересовались ЦСКА, «Динамо» и «Зенит».

Фомин выступает в составе уфимской команды с лета 2019 года. Также он выступал за такие команды как «Краснодар» и «Нижний Новгород».

В этом сезоне он принял участие в 20 матчах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.