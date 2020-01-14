Президент «Оренбурга» Кияев: Планируем приобрести защитника и молодого вратаря Руководитель клуба РПЛ рассказал о трансферных планах.

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Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев рассказал о трансферной политике в зимнее межсезонье и возможных приобретениях.

«Планируем приобрести защитника и рассчитываем привлечь молодого перспективного вратаря, – цитирует Кияева Sport24.ru – К Денису Поповичу, наверное, уже интереса у нас нет.

Мамаду Силла приобретался для усиления нападения. У нас проблема с атакой: моменты мы создаем, а реализация страдает. Рассчитываем, что он нам с этим поможет. У него было немного игровой практики. Возможно, этот трансфер был в расчете на следующий сезон, а не на этот.

Что касается наших игроков, то почти все остаются до конца сезона. Может быть, два футболиста уйдут в аренду».

В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 19 очков в 18 встречах.