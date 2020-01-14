«Матч ТВ» определился с комментаторами тренировочного турнира в Катаре Товарищеский турнир под эгидой телеканала «Матч Премьер», который пройдет в Дохе с 1 по 9 февраля, будет освещать большая команда журналистов.

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Игры прокомментируют Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Нобель Арустамян, Тимур Журавель и Роман Трушечкин. Константин Генич и Дмитрий Шнякин работали на самом первом подобном турнире, который также прошел в Дохе зимой 2019 года. Нобель Арустамян и Тимур Журавель комментировали игры другого товарищеского турнира – прошлым летом из Австрии. Роман Трушечкин посетит подобный кубок впервые. Турнир с участием «Спартака», «Локомотива», «Ростова», а также белградского «Партизана» пройдет в столице Катара с 1 по 9 февраля. Регламент будет тем же, что и раньше: команды проведут по три игры, каждая с каждой.

В случае ничьей предусмотрена серия пенальти. За победу в основное время клуб получит 3 очка, за победу по пенальти — 2, за поражение по пенальти — 1 При распределении мест в таблице в случае равенства очков решающее значение имеет разница мячей, в последнюю очередь — личные встречи.

Матчи турнира будут транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».