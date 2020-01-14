Источник: «МЮ» согласовал трансфер Кулибали за 75 млн евро Ранее сообщалось, что футболист интересен «Баварии», «Барселоне» и «Ювентусу».

Итальянский журналист Фабио Сантини раскрыл детали переговоров между «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» по трансферу сенегальского защитника Калиду Кулибали. Об этом сообщает Areanapoli.

По его информации, англичане договорились с руководством итальянского клуба – игрок отправится на «Олд Траффорд» в июне 2020 года, а сумма сделки составит 75 млн евро.

В текущем сезоне Кулибали провел 20 матчей. Его контракт действует до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в 75 млн евро.