Источник: «МЮ» согласовал трансфер Кулибали за 75 млн евро

Итальянский журналист Фабио Сантини раскрыл детали переговоров между «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» по трансферу сенегальского защитника Калиду Кулибали. Об этом сообщает Areanapoli.
По его информации, англичане договорились с руководством итальянского клуба – игрок отправится на «Олд Траффорд» в июне 2020 года, а сумма сделки составит 75 млн евро.
В текущем сезоне Кулибали провел 20 матчей. Его контракт действует до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в 75 млн евро.
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