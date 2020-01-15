Василий Березуцкий: Почему не поехал за Слуцким в Казань? Сейчас это просто нереально Известный футболист мог оказаться в Казани.

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий отказался от работы с Леонидом Слуцким в тренерском штабе «Рубина».

Он заявил, что принял такое решение по ряду причин. Отметим, что Березуцкий вместе со своим братом Алексеем помогал Слуцкому в голландском «Витессе».

«Почему не поехал за Слуцким в Казань? Сейчас это просто нереально. У меня половина вещей в Голландии, половина в России. Третьего населенного пункта я бы не выдержал. А главное – дети, которых очень тяжело перевозить из одного города в другой. Нужно было решать вопрос с учебой. Да и другие бытовые вопросы, связанные с переездом, надо закрывать. Это непросто и небыстро. Олег Яровинский сделал другой выбор – его дети и жена остались в Нидерландах до лета. У нас, к сожалению, такой возможности не было.

Можно чуть позже присоединиться к «Рубину»? Посмотрим. Если Леонид Викторович снова предложит – все может быть. Конечно, было конкретное предложение от Слуцкого по поводу «Рубина». С братом советовался, но решения принимали порознь», – цитирует Березуцкого «Чемпионат».