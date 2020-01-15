«Тоттенхэм» одолел «Мидлсбро» в матче Кубка Англии Встреча прошла в Лондоне.

Сегодня, 15 января «Тоттенхэм» и «Мидлсбро» провели ответный матч 1/32 финала Кубка Англии, который завершилась в пользу хозяев – 2:1. В первом поединке команды не смогли выявить победителя (1:1).

В составе победителей по голу забили Джовани Ло Чельсо и Эрик Ламела. У гостей это сделал Джордж Сэвилл.

Добавим, что следующий соперник столичного клуба станет известен позднее.

Кубок Англии. 1/32 финала

«Тоттенхэм» – «Мидлсбро» – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 2 Ло Чельсо, 2:0 – 15 Ламела, 2:1 – 83 Сэвилл.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Вертонген, Танганга, Санчес, Ло Чельсо, Ламела, Уинкс, Дайер (Алли, 85), Лукас Моура (Сон Хын Мин, 61), Эриксен, Сессеньон.

«Мидлсбро»: Мехиас, Хаусон, Фрай, Спенс (Тавернье, 74), Уинг, Макнейр, Клейтон, Джонсон, Лиддл (Сэвилл, 57), Нмеча (Жестед, 78), Флетчер.