«Манчестер Сити» не продал Стоунза в «Арсенал»

«Манчестер Сити» отказался продавать «Арсеналу» защитника Джона Стоунза.
Как сообщает Daily Mail, новый главный тренер лондонцев Микель Артета рассчитывал укрепить оборону команды защитником сборной Англии, но получил отказ.
Стоунз выступает за «Сити» с 2016 года. В текущем сезоне он провел за клуб 14 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. В составе сборной Англии защитник забил два гола в 39 встречах.
«Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии. После 22 туров команда набрала 47 очков. «Арсенал» - 10-й (28).
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