Тульский «Арсенал» объявил о переходе двух футболистов из Беларуси (фото) Об этом информирует клубная пресс-служба.

Белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко продолжат карьеру в тульском «Арсенале».

Сегодня, 15 января экс-футболисты солигорского «Шахтера» подписали трудовые соглашения с клубом РПЛ. Отмечается, что 26-летний Ковалев заключил контракт на 1,5 года, а 22-летний Громыко – на 3,5 года. О других деталях сделки не уточняется.

На данный момент команда Игоря Черевченко занимает 6-е место в таблице РПЛ, набрав 25 очков.