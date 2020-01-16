Франческо Тотти: В 25 лет я отказал «Реалу», о чем не жалею

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал о том, что отказался от перехода в «Реал».
«Я никогда не жалел о своих решениях, – приводит AS слова итальянца. – Даже когда в 25 лет меня звал «Реал», хотя я и был немного растерян.
Теперь, когда встречаю некоторых игроков «Реала», они говорят, что я поступил как сумасшедший, отказавшись играть за лучшую команду мира. В любом случае я так сделал из-за любви к «Роме», о чем не жалею.
Решение остаться в «Роме» было двойной победой. Я 25 лет выступал за команду, которую люблю».
Напомним, Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 годы. 25 лет ему исполнилось в 2001 году.
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