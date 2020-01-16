Калачев вернулся в «Ростов», став старшим тренером академии Белорус будет курировать воспитанников в возрасте 15-17 лет.

«Ростов» объявил на официальном сайте о возвращении в клуб бывшего полузащитника Тимофея Калачева.

38-летний белорус назначен на должность старшего тренера клубной академии, в которой будет курировать воспитанников в возрасте 15-17 лет, а также станет одним из тренеров команды 2004 года рождения.

Напомним, Калачев выступал за «Ростов» с 2006 года с перерывом на 2008-2009 годы, когда играл за «Крылья Советов». Он провел за команду 290 матчей, забил 24 гола и сделал 74 результативные передачи.

«Очень рад, что мне предоставлена возможность вернуться в «Ростов», он действительно стал для меня вторым домом, – прокомментировал свое назначение Калачев. – Академия в последние годы показывает хорошие результаты, есть успехи на крупных турнирах, воспитанники вызываются в сборную. Наша задача – продолжать рост и воспитать достойные кадры для «Ростова».