Стефано Пиоли: Ибрагимович станет лучше

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о приглашении в команду форварда Златана Ибрагимовича.
«Подписание Ибрагимовича было действительно важным, – приводит Goal.com слова Пиоли. – Это было очень важно в связи с тем, что он делает каждый день на тренировках, сделал в матче с «Кальяри» (забил первый гол) и будет делать дальше.
Ибра станет лучше, что даст нам большое удовлетворение. Это большой профессионал. Он увлечен всем, чем занимается. Невероятно смотреть за тем, как великий чемпион выкладывается на тренировках. Это важно для такой молодой команды, как наша.
После матча с «Кальяри» он сказал о необходимости упорно работать, чтобы получить вознаграждение. Это самое важное».
Напомним, 2 января «Милан» подписал 38-летнего шведа до конца сезона. В двух проведенных матчах он забил один гол.
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