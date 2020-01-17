«Бордо» вылетел из Кубка Франции от клуба третьего дивизиона «По» Победитель был определен в дополнительное время.

Матч 1/16 финала Кубка Франции «По» – «Бордо» завершился со счетом 3:2 после дополнительного времени.

Представители третьего по статусу французского дивизиона «По» дважды выходили вперед по ходу основного времени и в итоге сломили сопротивление фаворита, организовав третий гол в ворота «Бордо» на 117-й минуте.

У победителей забивали Мустафа Наме (23-я минута), Янкуба Жарью (44-я) и Мамаду Гейе (117-я). У проигравших отличились Джошуа Маджа и Николя Де Превиль – на 41-й и 81-й соответственно.

В турнирной таблице лиги 1 «Бордо» занимает после 20 туров занимает 14-е место, набрав 26 очков и проиграв четыре последних матча.