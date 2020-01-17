«Бордо» вылетел из Кубка Франции от клуба третьего дивизиона «По»

Матч 1/16 финала Кубка Франции «По» – «Бордо» завершился со счетом 3:2 после дополнительного времени.
Представители третьего по статусу французского дивизиона «По» дважды выходили вперед по ходу основного времени и в итоге сломили сопротивление фаворита, организовав третий гол в ворота «Бордо» на 117-й минуте.
У победителей забивали Мустафа Наме (23-я минута), Янкуба Жарью (44-я) и Мамаду Гейе (117-я). У проигравших отличились Джошуа Маджа и Николя Де Превиль – на 41-й и 81-й соответственно.
В турнирной таблице лиги 1 «Бордо» занимает после 20 туров занимает 14-е место, набрав 26 очков и проиграв четыре последних матча.
Седьмой – на выход! В НХЛ состоялась очередная тренерская отставка В НХЛ состоялась седьмая по счету тренерская отставка. Главному тренеру «Вегаса» Жерару Галлану указали на дверь. Команду возглавит опытный Питер Дебур, всего месяц находившийся без работы после увольнения из «Сан-Хосе». 15.01.2020 21:00 Хоккей Федоровский Александр Конте жаждет выиграть чемпионат. «Интер» хочет Спинаццолу, Эриксена и Жиру В преддверии весенней части сезона нерадзурри пытаются усилить каждую линию. Каждая из сделок может сорваться в любой момент. 16.01.2020 18:30 Футбол Зибрак Артем Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев Топ-5 ведущих лиг увеличивают доходы и наращивают отрыв от остальной Европы Неутешительные для российских клубов данные из экономического отчета УЕФА за 2018 год. 16.01.2020 17:15 Футбол Зибрак Артем Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай Роман Бабаев: ЦСКА не перехватывал Соболева у «Динамо» По окончании общего собрания РПЛ генеральный директор армейского клуба прокомментировал последние трансферные слухи. 16.01.2020 19:15 Футбол Григорьевская Юлия Мнение Андронова: РПЛ приняла вредное решение. Лучше бы изучили пример Украины Июньский текст обозревателя «Советского спорта», который стал еще актуальней после сегодняшнего собрания клубов РПЛ. 16.01.2020 22:30 Футбол Андронов Алексей Капризов и Артюхин бушуют. Армеец забил очередной гол, «витязь» схватил удаление до конца игры Итоги большого хоккейного вторника, вместившего девять (!) матчей, в обзоре «Советского спорта». 14.01.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:45 ММА Ващенко Сергей