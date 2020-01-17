Демба Ба: Статистика Мане должна была позволить ему выиграть «Золотой мяч» Лучшим игроком года по версии издания France Football стал Месси.

Форвард «Истанбула» Демба Ба считает, что его соотечественник Садьо Мане из «Ливерпуля» заслужил «Золотой мяч» по итогам прошлого года.

«В наши дни много говорят о статистике, – приводит The Independent слова 34-летнего сенегальца. – Считаю, что его индивидуальные и командные показатели должны были позволить ему завоевать «Золотой мяч». Сказал бы даже так: если поменять статистику Мане на статистику (Лионеля) Месси, то Месси все равно получил бы приз, даже забив меньше голов.

Мане выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок, провел невероятный сезон и разделил звание лучшего бомбардира премьер-лиги. Это просто безумие! Кроме того, он играл решающую роль во всех матчах. Думаю, он мог бы стать обладателем «Золотого мяча».

Напомним, в 2019 году «Золотой мяч» в шестой раз в своей карьере завоевал форвард «Барселоны» Лионель Месси, вновь вышедший на первое место по этому показателю.