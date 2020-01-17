Месут Озил: Я доволен контрактом и останусь в «Арсенале» в следующем сезоне - Советский спорт
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17 января 2020 10:09ФутболЛипкин Антон

Месут Озил: Я доволен контрактом и останусь в «Арсенале» в следующем сезоне

Немец намерен до конца отработать свой контракт с клубом.

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил заявил, что не собирается уходить из клуба ближайшим летом.

«Я очень доволен своим контрактом и останусь здесь в следующем сезоне, – приводит Goal.com слова 31-летнего немца. – Не знаю, что будет дальше, но я настроен с воодушевлением.

С (Микелем) Артетой мы возвращаемся к традиционным для «Арсенала» достоинствам: борьбе, постоянному контролю мяча и владению инициативой. Мы вместе работаем над этим, и, как вы видите, все улыбаются, смеются и получают удовольствие. Это делает нас успешными. Думаю, он правильный человек для клуба».

Напомним, контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и сделал две результативные передачи.

После 22 туров премьер-лиги «Арсенал» набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

20 декабря команду возглавил бывший игрок клуба испанец Микель Артета.

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