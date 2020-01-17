СМИ: Сегодня Янг пройдет медосмотр перед трансфером в «Интер» 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг близок к переходу в «Интер».

Как сообщает The Sun, сегодня футболист прибудет в Италию для прохождения медосмотра.

Янг выступает за «МЮ» с 2011 года. Всего он провел за клуб 261 матч, забил 19 голов и сделал 43 результативные передачи. В текущем сезоне 34-летний защитник сыграл 18 игр. В его активе один гол и одна результативная передача.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. После 19 туров команда набрала 46 очков и на два очка отстает от лидирующего «Ювентуса».