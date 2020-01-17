Евгений Бушманов: При расширении РПЛ в футбол будут играть чаще, и это здорово Общее собрание клубов РПЛ проголосовало за расширение лиги.

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказался о возможном расширении премьер-лиги.

«Я за расширение РПЛ, – приводит RT слова Бушманова. – В футбол будут играть больше и чаще, и это здорово. Футболисты будут получать больше практики, а это пойдет на пользу и национальной команде, и клубам, выступающим в Лиге чемпионов и Лиге Европы».

Напомним, в четверг на общем собрании клубов премьер-лиги большинством голосов было поддержано расширение лиги до 18 команд. При этом пока не принято решение, с какого сезона количество команд увеличится.

В последний раз 18 команд играли в высшей лиге чемпионата России в 1997 году.