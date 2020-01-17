Переход Боженика в ЦСКА сорвался, игрок близок к переходу в «Фейеноорд» 20-летний словак забил три гола в нынешнем сезоне.

Нападающий «Жилины» Роберт Боженик в ближайшее время должен перейти в «Фейеноорд». Об этом сообщил FOX Sports Netherlands.

— Ранее на игрока претендовал ЦСКА. Речь шла о 2,5 миллионах евро зимой, а еще два – летом. Но потом появилась еще одна сторона и сделка сорвалась. Думаю, теперь трансфер будет оформлен. Но пока непонятно, какой окажется итоговая сумма, – сказал известный аналитик Симон Сциоммер.

Также он сообщил о том, что в Боженике заинтересованы немецкие клубы, в том числе «Гамбург».

Боженик играет за «Жилину» с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету три гола и четыре результативные передачи в 16 матчах чемпионата Словакии. Всего он провел за команду 58 матчей и забил 19 голов. В июне 2019 года нападающий дебютировал в сборной Словакии. В восьми матчах за национальную команду у него четыре гола.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро.