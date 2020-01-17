Президент «Машук КМВ» признал, что футболисты клуба делали ставки на матчи своей команды Комитет по этике РФС рассмотрит дело 24 января.

В СМИ появились сообщения о том, что футболисты «Машук-КМВ», выступающего в зоне ПФЛ «Юг», делали ставки на спорт. В том числе и на игры собственной команды. Эту информацию подтвердил президент пятигорского клуба Александр Сахтариди

«Футболисты ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за «Машук КМВ», к сожалению, это действительно так, – заявил Сахтариди в интервью Чемпионат.com – Не все трое принадлежат «Машуку» – только один. А двое остальных ушли, они были в аренде.

Футболисты не имеют права играть у букмекеров, но кто-то из них говорит, что любит футбол, кто-то – что-то второе… За это надо наказывать! Сейчас пришли бумажки из РФС.

Мы игрокам говорили: «Ну как так? Ты же подписал контракт!», а они…

Ну как не знали, они же не имеют права! А один говорит: «Да я вот на баскетбол ставил…» Он ставил на баскетбол, хоккей, и где-то две-три игры на футбол… Был ли это матч, в котором он играл? Нет. Но мы ничего не знаем точно. Они правду не говорят, оправдывают себя! Кто знает, как было на самом деле… Честно говоря, мы уже никому не верим.

Что касается санкций, то клубу они грозить не должны — только игрокам. Расторгнем ли контракт с нашим игроком? Пока дождемся заседания РФС. Что касается двух других, один — свободный агент, а второй вернулся в «Мордовию».

Все факты будут рассмотрены на заседании комитета по этике РФС, которое состоится 24 января.

«Машук-КМВ» занимает восьмое место в зоне ПФЛ «Юг», набрав 24 очка в 18 матчах.