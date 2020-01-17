Налдо покинул «Монако» 37-летний бразилец выступал за французский клуб с января 2019 года.

«Монако» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с 37-летним защитником Налдо. Соглашение с игроком действовало июня 2020 года.

Налдо пришел в команду 3 января 2019 года за два миллиона евро из «Шальке». С тех пор он провел за «Монако» девять игр, не отметившись результативными действиями.

Ранее футболист выступал за «Вердер» и «Вольфсбург». В общей сложности он отыграл в бундеслиге 358 матчей, забив 46 голов и отдав 16 ассистов. Также на счету защитника четыре матча за сборную Бразилии.

В нынешнем сезоне Налдо ни разу не выходил на поле.