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Юрист рассказал о том, что игроков «Машука-КМВ» может ждать 2-летняя дисквалификация - Советский спорт
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17 января 2020 20:11ФутболШарафудинов Виктор

Юрист рассказал о том, что игроков «Машука-КМВ» может ждать 2-летняя дисквалификация

Трое игроков пятигорского клуба были уличены в том, что ставили на матчи своей команды.

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал о том, какое наказание может ждать футболистов клуба ПФЛ «Машук-КМВ», которые играли у букмекеров.

«Всем футболистам нужно прописать жирным шрифтом о том, что ставки на футбол делать нельзя, – заявил Зайцев в интервью Чемпионат.com – Это прописано в регламенте, а он обязателен для всех: и игроков, и тренеров, и работников федераций. Это касается ставок на любые лиги, ведь у футболистов могут быть друзья в разных клубах. На другие виды спорта этот запрет не распространяется. А самое страшное, что может сделать футболист – это поставить на матч своей команды.

Последствия будут определяться степенью вины. Такие нарушения рассматриваются комитетом РФС по этике. А регламент составлен таким образом, что конкретных санкций для каждого нарушения нет. У комитета есть список санкций, они могут сами выбрать подходящую. Вариантов много: предупреждение, штраф, дисквалификация, вплоть до пожизненной. Условно, если футболист делал ставки на чужие команды, а в этих матчах не было никаких странностей, то санкции могут быть незначительными. Конечно, если выяснится, что игроки обладали какой-то информацией и делали ставки на матчи осознанно, то наказание будет серьезным. Вплоть до дисквалификации. Не думаю, что пожизненной, но на пару лет – точно».

Президент «Машук-КМВ» Александр Сахтариди признал, что трое игроков пятигорского клуба делали ставки на игры своей команды. Один из них до сих пор в «Машуке», другой стал свободным агентом, а третий вернулся в «Мордовию» после окончания срока аренды.

В последнем случае речь может идти о вратаре Ярославе Малолетков, но тот, признавая факт, что делал ставки на спорт, утверждает, что никогда не ставил на матчи «Машука».

«Машук-КМВ» занимает восьмое место в зоне ПФЛ «Юг», набрав 24 очка в 18 матчах.

Все факты игры футболистов пятигорского клуба на тотализаторе будут рассмотрены на заседании комитета по этике РФС, которое состоится 24 января.

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