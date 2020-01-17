Суд взыскал с «Ростова» 154 миллиона рублей по иску ООО «Агроком Холдинг» Клуб занимает третье место в РПЛ.

Арбитражный апелляционный суд города Ростов-на-Дону постановил взыскать с ФК «Ростов» около 154 миллиона рублей по иску ООО «Агроком Холдинг», который принадлежит бизнесмену Ивану Саввиди. Сегодня 17 января была опубликована резолютивная часть постановления суда, о чем сообщает «РИА Новости»

Апелляционный суд удовлетворил жалобу истца на судебный акт первой инстанции, отменив принятое в ноябре решение арбитражного суда Ростовской области, который полностью отклонил иск. Апелляционный суд взыскал с клуба задолженность по договору займа от 9 сентября 2016 года в размере около 65 миллионов рублей, более 22 миллионов рублей процентов за пользование займом и около 67 миллионов рублей неустойки. Исковые требования удовлетворены полностью.

В материалах дела говорится, что ФК «Ростов» в сентябре 2016 года, когда играл в Лиге чемпионов, получил заем от компании Саввиди «Донской табак». Табачная компания затем уступила права требования к клубу Киряки Саввиди, жене известного ростовского бизнесмена, а та впоследствии передала права «Агроком Холдингу».

Саввиди был президентом ФК «Ростов» с июля 2002 по июль 2005 года. В 2012-м году бизнесмен приобрел контрольный пакет греческого футбольного клуба ПАОК.

В первой части нынешнего сезон «Ростов» набрал 34 очка в 19 турах и в данный момент занимает третье место в чемпионате РПЛ, опережая по дополнительным показателям ЦСКА и «Локомотив».