Сикорский о разрыве контракта из-за поездки в Петербург: Предположить не мог, во что это выльется Футболист выложил в Instagram фото из Эрмитажа и стал безработным.

Клуб украинской первой лиги «Агробизнес» из города Волочиск Хмельницкой области расторг контракт со своим своим лучшим бомбардиром Игорем Сикорским из-за поездки футболиста в Санкт-Петербург.

В «Агробизнесе» считают, что Сикорский нарушил условия личного контракта, где указано, что игрок обязан всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа клуба. Своей поездкой Игорь «дискредитировал клуб, который поддерживает украинскую армию».

Вот, что рассказал о ситуации сам 31-летний футболист.

«Я действительно ездил в Питер на четыре дня по приглашению родственников, – цитирует Сикорского Sportarena.com – Честно говоря, даже предположить не мог, во что мне это выльется. Если бы я знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то понятно, что об этой поездке я бы и не задумывался.

Действительно, это вызвало у меня шок. Но с другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, то это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной? Или, например, Усик провел свой бой в России, но он по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ.

Я все понимаю и согласен с любым решением клуба из Волочиска. Принимаю его таким, какое оно есть».

ФК «Агробизнес» выступает в первой лиге – втором дивизионе украинского футбола. После 19 туров команда занимает четвертое место, отставая от лидера турнира львовского «Руха» лишь на 2 очка.

Сикорский перешел в «Агробизнес» прошлым летом из бангладешского клуба «Шейх Руссель». В первой части сезона 31-летний нападающий забил 8 голов в 18 матчах украинской первой лиги, став лучшим бомбардиром своей команды.