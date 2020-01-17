Виктор Гончаренко: По первым тренировкам Шкурин производит очень приятное впечатление ЦСКА подписал белорусского форварда 9 января.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход белорусского форварда Ильи Шкурина в московскую команду.

– Илья достаточно настойчивый, агрессивный и открывается вперед, чего у во многих матчах нам не хватало. Самое важное, что у нас очень большая нагрузка выпала на Чалова. Теперь у него будет возможность взять паузу и отдохнуть, чтобы с новыми силами подходить к следующим матчам. Надеемся, что Шкурин нам поможет. По первым тренировкам он производит очень приятное впечатление. Это все наши рассуждения, но надеемся, что и в официальных матчах он будет нам приносить пользу, – цитирует Гончаренко пресс-служба московского клуба.

Напомним, ранее Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ» и забил 19 голов в 26 матчах завершившегося чемпионата Белоруссии.

9 января ЦСКА объявил о подписании контракта со Шкуриным сроком на четыре с половиной года.