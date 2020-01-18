Эшли Янг: Я рад стать частью семьи «Интера» Соглашение с англичанином рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления на сезон.

34-летний защитник Эшли Янг прокомментировал свой переход в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед».

– Быть здесь – фантастическое чувство. Я рад стать частью семьи «Интера». Хочу сказать болельщикам, что успех возвращается в этот клуб. Поэтому я здесь и хочу помочь команде достичь целей. Мы надеемся осчастливить болельщиков и выиграть много трофеев, – цитирует Янга официальный сайт «Интера».

Фланговый защитник перешел в «МЮ» в июле 2011 года из «Астон Виллы» за 18 миллионов евро. За это время он сыграл за манкунианцев 261 матч, забив 19 голов. В нынешнем сезоне на его счету 12 игр в АПЛ. Также в активе Эшли 39 игр и семь мячей в составе национальной сборной Англии.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 19 играх.