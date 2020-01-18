Курзава согласовал пятилетний контракт с «Арсеналом» Переход состоится летом.

Защитник «Пари Сен-Жермен» Левен Курзава со следующего сезоне, скорее всего, будет выступать за «Арсенал», сообщает France Football.

По информации источника, 27-летний француз согласовал с «канонирами» условия пятилетнего контракта. Сторонам осталось договориться о подписном бонусе.

Отметим, что контракт Курзава с «ПСЖ» истекает в июне. Таким образом, летом он станет свободным агентом, а уже с января имеет право вести переговоры с другими клубами. У игрока обороны также было предложение от «Интера», но он выбрал «Арсенал».

Курзава выступает за «ПСЖ» с лета 2015 года после перехода из «Монако». За четыре с половиной сезона он провел за команду 114 матчей, забил 12 голов и сделал 20 результативных передач.