«Страсбур» и «Сент-Этьен» пробились в 1/8 финала Кубка Франции Футболисты «Страсбура разгромили клуб четвертого по силе дивизиона чемпионата страны «Ангулем» в матче 1/16 финала Кубка Франции со счетом 5:1.

В другом матче 1/16 финала «Сент-Этьен» в гостях одержал волевую победу над командой второго дивизиона «Париж» (3:2). Ранее в 1/8 финала турнира пробились «Ницца» и «Лилль».