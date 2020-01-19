Чиро Иммобиле: Цель «Лацио» – постараться выйти в Лигу чемпионов Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле поделился мыслями после победы своей команды в матче 20-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (5:1).

– Мы хотели хорошо начать вторую половину сезона. Мы не должны недооценивать любого соперника, тем более что «Сампдория» была в хорошей форме. Наша цель – продолжать играть в том же духе и постараться выйти в Лигу чемпионов. Мы находимся в этой зоне всего семь-восемь туров, поэтому мы можем думать лишь о топ-4, – цитирует слова нападающего Sky Sport Italia.

Отметим, что Иммобиле является лучшим бомбардиром серии А, забив 23 гола в 19 встречах.

«Лацио» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице, имея матч в запасе.