«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышев был заменен в первом тайме - Советский спорт
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19 января 2020 16:12ФутболНечаев Юрий

«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышев был заменен в первом тайме

«Мальорка» одержала первую победу в пяти последних матчах.

Матч 20-го тура чемпионата Испании «Мальорка» - «Валенсия» завершился крупной победой хозяев со счетом 4:1 (3:0).

В составе победителей дважды отличился Анте Будимир, еще по голу забили Антонио Райльо и Дани Родригес. За «Валенсию» мяч престижа забил Ферран Торрес.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев появился на поле в стартовом составе, но был заменен уже на 44-й минуте при счете 3:0.

После этой победы «Мальорка» набрала 18 очков и покинула зону вылета, расположившись на 17-ой позиции. «Валенсия» - седьмая (31).

В следующем туре валенсийцы 25 января на своем поле примут «Барселону», а «Мольорка» днем позже сыграет в гостях против «Реал Сосьедада».

Чемпионат Испании, 20-й тур.

«Мальорка» — «Валенсия» — 4:1 (3:0)
Голы: Раильо, 7. Будимир, 22, 41. Родригес, 79 — Торрес, 82.

Удаление:
Парехо (51).

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