Стефано Пиоли: «Милан» вложил душу в победу над «Удинезе» Красно-черные одержали вторую победу подряд в чемпионате Италии.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча чемпионата Италии против «Удинезе».

«Я доволен, потому что мы вложили душу в победу над „Удинезе“. Я очень рад, так как в предыдущих матчах мы играли хорошо, но нам не удавалось победить. Соперник хорошо оборонялся. В первом тайме нам нужно было больше двигаться, но мы все-таки создали несколько опасных моментов. Такие результаты вселяют уверенность », - приводит слова Пиоли Gazzetta dello Sport.

Напомним, сегодня «Милан» одержал домашнюю победу над «Удинезе» в матче 20-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2 (0:1).

«Милан» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» - 13-й (24).

В следующем туре 25 января красно-черные сыграют в гостях против «Брешии», а днем позже «Удинезе», также в гостях, встретится с «Пармой».