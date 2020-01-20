Шоу - о поражении от «Ливерпуля»: Я очень разочарован. Мы этого не заслуживали «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий год.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу не скрывал разочарования после поражения от «Ливерпуля».

«Я очень разочарован. Мы этого не заслуживали. При счете 0:1 мы играли действительно хорошо. У нас было не так много моментов, но те шансы, которые мы создали, нужно было реализовывать. Ребята отдали все силы. Мы знаем о сильных сторонах «Ливерпуля», и были периоды, когда нам приходилось хорошо защищаться. В последние 30 минут мы контролировали ситуацию», - рассказал Шоу в интервью Sky Sports.

Напомним, вчера футболисты «Ливерпуля» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. В составе «мерсисайдцев» голами отметились Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах.

После этой игры «Ливерпуль» набрал 64 очка в 22 встречах сезона и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед», имея в активе 34 очка, расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона» 23 января, а днем ранее «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Бернли».