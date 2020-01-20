Серхио Бускетс: Не нужно сравнивать Сетьена и Вальверде Каталонцы одержали первую победу под руководством нового главного тренера.

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу команды над «Гранадой» и призвал не сравнивать нового тренера каталонцев Энрике Сетьена и Эрнесто Вальверде.

«Сегодня мы выступили сильно, хорошо контролировали мяч. В целом команда провела хороший матч. Не нужно сравнивать Сетьена с Вальверде. У каждого тренера свой стиль и видение футбола. Мы довольны тем, что сделал для нас Вальверде, а теперь рады, что у нас есть Сетьен», - приводит слова Бускетса AS.

Напомним, вчера футболисты «Барселоны» одержали победу над «Гранадой» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Победу «Барсе» принес точный удар Лионеля Месси на 76-й минуте.

После этой игры «Барселона» набрала 43 очка и вернулась на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Гранада» с 27 очками занимает десятое место.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Валенсии», а «Гранада» на выезде встретится с «Севильей». Обе встречи пройдут 25 января.

Добавим, что для каталонского клуба этот матч стал первым под руководством Сетьена, который сменил Вальверде на посту главного тренера команды.