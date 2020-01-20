«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Ниццы» 17-летний португалец выступает за французский клуб с осени 2018 года.

Португальский хавбек «Ниццы» Педро Бразао может оказаться в «Ливерпуле», сообщает RMC Sport.

Руководство английского клуба высоко оценивает таланты 17-летнего футболиста и готово его приобрести этой зимой. Также за ситуацией вокруг Бразао следят «ПСЖ», «Бавария» и лиссабонский «Спортинг».

Португалец перешел во французскую команду 23 сентября 2018 года из португальского «Дамайенсе». За это время он провел всего один поединок – полузащитник вышел на замену в матче 33-го тура сезона 2018/2019 против «Кана» (0:1).

На данный момент «Ницца» занимает 11-е место в чемпионате Франции, набрав 28 очков после 20 сыгранных туров.