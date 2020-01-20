«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Ниццы»

Португальский хавбек «Ниццы» Педро Бразао может оказаться в «Ливерпуле», сообщает RMC Sport.
Руководство английского клуба высоко оценивает таланты 17-летнего футболиста и готово его приобрести этой зимой. Также за ситуацией вокруг Бразао следят «ПСЖ», «Бавария» и лиссабонский «Спортинг».
Португалец перешел во французскую команду 23 сентября 2018 года из португальского «Дамайенсе». За это время он провел всего один поединок – полузащитник вышел на замену в матче 33-го тура сезона 2018/2019 против «Кана» (0:1).
На данный момент «Ницца» занимает 11-е место в чемпионате Франции, набрав 28 очков после 20 сыгранных туров.
Кучеров снова сделал дубль. «Тампа» разгромила «Виннипег» Обзор игрового дня в НХЛ. 18.01.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев 12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Золото Олимпиады – у танцоров из… Японии. Обзор событий недели Соревнования фигуристов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завершились командным турниром, где россияне добыли еще три медали. Но не вместе, а по отдельности. 20.01.2020 12:13 Фигурное катание Тигай Лев С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Денис Канаков о бое Макгрегор – Серроне: Больше похоже на спектакль, чем на бой Боец легкого дивизиона лиги AСA Денис Канаков прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 14:45 ММА Усачев Владислав «Авангард» догнал «Ак Барс». На Востоке установилось двоевластие «Советский спорт» рассказывает о наиболее интересных моментах большого хоккейного четверга, вместившего в себя 11 (!) матчей. 16.01.2020 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Алиссон в стране чудес. Как прошли главные матчи выходных «Ливерпуль» продолжил свое уникальное триумфальное шествие, набрав в АПЛ 64-е очко из 66 возможных! В команде Юргена Клоппа очки за результативность набирают даже вратари. 19.01.2020 23:00 Футбол Безъязычный Алексей Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай Конор Макгрегор – Дональд Серроне: когда бой, где смотреть, кто фаворит 19 января в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 246 состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. «Советский спорт» отвечает на главные вопросы в преддверии схватки. 18.01.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей