Леонардо: Ничего не слышали о переговорах Курзава с «Арсеналом» Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал информацию о возможном переходе защитника парижан Левена Курзава в «Арсенал».

– У нас никогда не было предложения по Курзава, ни одного. Он играет много матчей в этом сезоне. Конечно, он игрок, у которого заканчивается контракт, но мы ничего не слышали о каких-либо переговорах. «Арсенал» никогда не звонил, – цитирует Леонардо Evening Standard.

Ранее сообщалось о том, что 27-летний защитник согласовал с английским клубом условия пятилетнего контракта.

Курзава выступает за «ПСЖ» с лета 2015 года после перехода из «Монако». За четыре с половиной сезона он провел за команду 114 матчей, забил 12 голов и сделал 20 результативных передач. Летом у него истекает контракт с парижанами. Стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.