18-летний бразилец Рейньер может в понедельник стать игроком «Реала» Испанцы заплатят «Фламенго» 30 миллионов евро.

«Реал» может в понедельник объявить о переходе полузащитника «Фламенго» Рейньера, сообщает Marca.

В воскресенье бразильцу исполнилось 18 лет, что позволит испанцам оформить сделку, не нарушая никаких правил ФИФА. Ожидается, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

В настоящее время Рейньер находится в расположении молодежной сборной Бразилии на олимпийском отборочном турнире. И если команда дойдет до финала, он прилетит в Испанию не раньше 9 февраля.

Рейньер уже прошел медобследование для «Реала» в Бразилии и должен подписать контракт сроком на семь лет.

В составе «Фламенго» атакующий полузащитник сыграл в 15 матчах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.