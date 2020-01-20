Рейньер стал игроком «Реала» Сумма сделки составила 30 миллионов евро.

Полузащитник «Фламенго» Рейньер перешел в мадридский «Реал», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 18-летним игроком действует до 30 июня 2026 года.

Руководство испанского клуба заплатила за переход полузащитника 30 миллионов евро, часть которых получит «Фламенго» (24 млн), семья игрока (3) и его агент (3).

В настоящее время бразилец находится в расположении молодежной сборной Бразилии на олимпийском отборочном турнире. После чего он присоединится ко второй команде «Реала» – «Кастилье»

В составе «Фламенго» атакующий полузащитник сыграл в 15 матчах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.