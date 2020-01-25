Портнягин покинул «Нижний Новгород» Нападающий перешел в нижегородскую команду летом 2019 года на правах свободного агента.

Официальный сайт «Нижнего Новгорода» объявил об уходе из команды 31-летнего нападающего Игоря Портнягина.

Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Портнягин выступал за нижегородскую команду с июля прошлого года. За это время он сыграл в 13 матчах, забив пять голов и отдав две результативные передачи. Ранее форвард выступал за «Локомотив», «Рубин», «Спартак-Нальчик», «Томь», «Нефтехимик», «Урал», «Химки» и «Крылья Советов».

«Нижний Новгород» занимает 11-е место в ФНЛ, набрав 35 очков после 25 туров.