«Вест Хэм» готов приобрести полузащитника «Ноттингем Форест» Как сообщает Sky Sports, полузащитник «Ноттингем Форест» Мэттью Кэш может перейти к «молотобойцам» этой зимой.

Отмечается, что руководство лондонского клуба готово выделить на трансфер около 12 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 30 матчей, забив два гола и отдав четыре ассиста. Контракт англичанина действует до 30 июня 2023 года.

«Вест Хэм» занимает 17-е место в АПЛ, набрав 23 очка. Что касается «Ноттингем Форест», то команда идет четвертой в Чемпионшипе, отставая от лидирующего «Вест Бромвича» на пять очков.