Леонид Слуцкий: Беспокоит, что команда не может сыграть в оптимальном составе Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в товарищеского матча против словацкого «Слована» (2:1).

– Пока меня беспокоит то, что мы не можем сыграть в оптимальном сочетании. Уремович из-за небольшой проблемы пропустил уже две контрольные игры, сегодня не смог играть Игнатьев, небольшое повреждение у Пояркова, весь сбор по существу пропустил Могилевец. Хотелось бы все-таки увидеть близкий к оптимальному вариант стартового состава. Я бы не стал зацикливаться на результате. Большая группа футболистов играет по тайму, и я пытаюсь понять возможности каждого, и не только в контрольных играх, а как они поведут себя под нагрузками, в сложных ситуациях, когда устали. Тест не только на проявление тактического и технического мастерства, но и на проявление характера, – цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что в сегодняшнем матче за «Рубин» голами отметились Дмитрий Тарасов и Александр Зуев.

Казанцы занимат 13-е место в РПЛ. После 19 туров в активе команды 19 очков.