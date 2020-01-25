«Челси» вышел в 1/8 Кубка Англии, обыграв «Халл» Жеребьевка состоится 27 января.

Матч 1/16 финала Кубка Англии «Халл» – «Челси» завершился с результатом 1:2.

Форвард лондонцев и сборной Бельгии Миши Батшуайи открыл счет на шестой минуте, а на 64-й Фикайо Томори удвоил перевес команды Фрэнка Лэмпарда. Польский нападающий «Халла» Камиль Гросицки сократил отставание хозяев на 78-й, однако отыграться середняк чемпионшипа не сумел.

«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Жеребьевка этой стадии состоится 27 января, а матчи ориентировочно запланированы на 4 марта.