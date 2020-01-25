Сергей Семак: Вопрос по Исламхану обсудим с руководством и примем решение Казахстанский полузащитник на сборе «Зенита» в Катаре находился на просмотре.

Сегодня «Зенит» провел спарринг» против чемпиона Австрии «Ред Булл Зальцбург». Команды сыграли три тайма по 40 минут, и лидер чемпионата России уступил со счетом 3:6.

После матча главный питерцев Сергей Семак дал комментарий пресс-службе клуба по поводу игры, заодно ответив на вопрос о будущем полузащитника сборной Казахстана Бауыржана Исламханка, который находится в «Зените» на просмотре.

«Конечно, в этой встрече скорость и интенсивность были гораздо выше, было больше борьбы, – отметил Семак. – В первом матче с соперником, который уступает в классе, было больше времени на принятие решений, многие выделялись, сыграли хорошо. Сегодня же мы посмотрели, у кого лучше получается играть под давлением, с высокой интенсивностью. По одному матчу сложно судить, но сегодня информации у нас гораздо больше, чем после первого матча. Сегодня Исламхану пришлось гораздо сложнее.

Полетит ли он с командой на следующие сборы, в Испанию? Сегодня обсудим этот вопрос с руководством и в ближайшее время примем решение.

Думаю, в связи с лимитом мы должны рассматривать и российских молодых игроков, и тех, кто не считается легионером. В том же «Зальцбурге» всего шесть австрийских игроков в заявке, остальные – изо всех уголков мира. Шесть, и двоим из них – уже за тридцать лет, всего четыре игрока в расцвете сил. В нашем чемпионате есть лимит, правила для всех команд одинаковые, поэтому будем под них подстраиваться».

C февраля 2014-го по декабрь прошлого года Исламхан выступал за «Кайрат». Всего на его счету 223 матча, 64 гола и 61 результативная передача в составе клуба из Алма-Аты. За национальную команду 26-летний атакующий полузащитник провел 44 матча, забив 3 мяча.

1 января Исламхан стал свободным агентом.

В спарринге против «Зальцбурга» казахстанец отыграл за «Зенит» 60 минут, выйдя в стартовом составе.