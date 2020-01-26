«Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру»

Матч 21-го тура чемпионата Франции «Монако» – «Страсбур» завершился со счетом 1:3.

На 40-й минуте счет открыл форвард гостей Людовик Ажорк, а по ходу второго Адриен Томассон и Стефан Митрович сделали перевес «Страсбура» крупным, отличившись соответственно на 66-й и 74-й.

«Монако» свой единственный гол организовал на 86-й – после передачи Виссама Бен-Йеддера отличился Стеван Йоветич.

Полузащитник сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и провел на поле весь матч.

«Монако» еще ни разу не выиграл в чемпионате Франции после того, как испанский тренер Роберт Морено сменил португальца Леонарду Жардима. 12 и 15 января команда провела две игры против «Пари Сен-Жермен». Первая встреча в Париже завершилась вничью 3:3, а затем «Монако» уступил дома 1:4.

Монегаски в данный момент занимают 12 место, набрав 29 очков в 21 туре и уступая по дополнительным показателям «Лиону», «Реймсу» и «Ницце», которые набрали столько же очков.

«Страсбур» поднялся на седьмую позицию, набрав 30 очков.

1 февраля «Монако» сыграет в гостях с «Нимом», а «Страсбур» примет «Лилль».