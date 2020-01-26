Морено – о матче против «Страсбура»: Все то плохое, что происходит на поле – это моя ответственность «Монако» потерпел домашнее поражение в матче чемпионата Франции.

Главный тренер «Монако» Роберт Морено взял на себя ответственность за поражение от «Страсбура».

«Первый гол стал катастрофой. Мы продолжили атаковать, но делать это совсем непросто, когда проигрываешь 0:2. Нам не хватило уровня игры, чтобы делать хорошие передачи и грамотно обороняться. Все то плохое, что происходит на поле - это моя зона ответственности. Мне нужно посмотреть видео, чтобы тщательно все проанализировать», – цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, вчера «Монако» на своем поле уступил «Страсбуру» в матче 21-го тура чемпионата Франции со счетом 1:3. Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

После этой встречи в активе «Монако» осталось 29 очков. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбур» расположился на седьмой позиции, набрав 30 очков.

В следующем туре «Монако» сыграет в гостях против «Нима», а «Страсбур» примет «Лилль». Обе встречи пройдут 1 февраля.